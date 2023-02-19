朝中社報導稱，朝鮮國務委員會委員長金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正發表談話稱，依然沒有與韓國對話之意，並稱朝方將密切關注敵方一舉一動，以強有力的壓倒性力量一一應對敵方行為。

根據韓聯社報導，金與正此番談話，可被解讀為朝方仍無意回應包括「大膽構想」在內的韓方提出的離散家屬團聚、人道援助等相關對話提議。金與正稱將應對敵方對朝鮮的敵對行為，外界認為朝鮮可能為此對韓美聯合演習等發起戰略挑釁。

金與正表示，朝鮮的敵人們此次也毫無根據、赤裸裸地侵害朝鮮國家自主權，談及所謂延伸威懾、聯合防衛態勢，美國和韓國企圖在朝鮮半島地區獲得軍事優勢和支配性地位的野心不斷暴露，破壞各地區穩定，加劇了地區緊張的局勢。

另外，韓聯社報導也提到，金與正還敦促美國收回所謂讓朝鮮重返對話的空話，要美國停止所有威脅朝鮮的行動。她表示，若希望朝鮮半島地區和平與穩定，所有國家就不能允許聯合國安理會淪落為美國對朝敵對政策施行機構，不能默認美國和其追從勢力讓合法主權國家放棄自衛權。