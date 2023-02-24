據悉，台積電熊本2號廠，最晚會在2030年之前完工。同時，或將投入更先進的5奈米或10奈米製造技術。至於台積電在熊本正緊鑼密鼓建立的1號廠，預估2024年加入生產行列。
此報導指出，台積電應該正審思政府補助項目，以及與客戶進行協商，2023年底前，整項計畫應會陸續更明朗。上個月，台積電也曾表示，只要客戶有需求以及政府可以支持，考慮會在日本建造第2座晶圓廠。
日媒日刊工業新聞（Nikkan Kogyo）報導，台積電計畫在日本西南部熊本地區興建第2座晶片廠，這次預計將投入至少1兆日圓，約74億美元。
據悉，台積電熊本2號廠，最晚會在2030年之前完工。同時，或將投入更先進的5奈米或10奈米製造技術。至於台積電在熊本正緊鑼密鼓建立的1號廠，預估2024年加入生產行列。
此報導指出，台積電應該正審思政府補助項目，以及與客戶進行協商，2023年底前，整項計畫應會陸續更明朗。上個月，台積電也曾表示，只要客戶有需求以及政府可以支持，考慮會在日本建造第2座晶圓廠。
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