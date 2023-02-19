警方調閱監視器追查，發現14日下午1輛載著魚貨的藍色自小貨車經過附近，涉有嫌疑，立即通知車主49歲陳男到案說明。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市太平區新成路頭汴坑溪環河步道旁斜坡日前出現逾百顆宰殺後的白帶魚頭，散發出濃濃魚腥味，令當地民眾直呼「沒公德心、太離譜」。台中市政府警察局太平分局獲報，經調閱監視器查出49歲陳男曾開魚飯小貨車出沒周遭，通知其到案說明，陳男坦承犯案，環保局依廢棄物清理法開罰6000元罰鍰。

據了解，太平侯姓居民15日清晨早起到頭汴坑溪環河步道運動，發現步道護欄旁有逾百顆宰殺後的白帶魚頭被任意丟棄，散發出濃濃魚腥臭味；附近居民得知也紛紛痛罵「沒有公德心、太離譜」，懷疑是魚販任意丟棄於此，希望警方和環保局能調閱監視器抓元凶開罰。

太平警分局頭汴派出所獲報後立即派員前往調查，同時通報市府環保局協助清除。警方調閱監視器追查，發現14日下午1輛載著魚貨的藍色自小貨車經過附近，涉有嫌疑，立即通知車主49歲陳男到案說明；陳男坦承，因當日下午到太平區找朋友時，因貪圖一時之便才將魚頭棄於河岸。

太平警分局表示，全案已涉違反廢棄物清理法第27條之規定，遂依同法第50條，裁處新臺幣1200元以上、6000元以下罰鍰，由市政府環保局裁處進行裁處，因違規重大，將依最高罰鍰6000元裁處。