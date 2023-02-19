一名網友日前回南部老家，發現父親在自家車庫外掛上告示板寫「歡迎停車…停車請留電話」，父親解釋附近店家不少，是給臨停民眾一個方便；其他網友雖大讚原PO父親，但也有不少人擔心有人會得寸進尺，「寫臨時停車比較好，很多人不留電話，一次就停非常久」。

「我覺得我爸是個好人！」該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，他前陣子回父親的南部老家，發現父親在自家車庫的梁柱外掛告示牌寫「歡迎停車…停車請留電話」，父親說因為附近店家不少，許多民眾想要臨停卻苦無車為，父親想給他們方便，如果自家車輛要進出被擋到，再打電話就好。

其他網友留言「真的很有氣量的男人，不過寫可臨時停車比較好，不然像其他人說的，得寸進尺的人太多了，歡迎停車怕被無限放大」、「希望不要遇到把方便當隨便的人」、「我也是都讓人停，但是最近生氣了，居然給我丟一堆垃圾」、「人性經不起考驗，尤其是高級車以上的車主，怕留電話被騷擾啥的，一停就幾乎找不到人」、「結果隔壁的來停，一停就是20年」。

也有人說「在台灣，停久了這塊地就不是你的了」、「好人一生平安」、「現在這麼有量的人真的很少了」、「改一下，歡迎『臨時』停車，免得停好直接失聯」、「爸爸一定會很有福報」、「祝你老爸，出門停車一找就有」。