英國夏綠蒂公主（Princess Charlotte）是全球最富有小孩。

英國兒童電動車銷售網站「Electric Ride on Cars」近期公布「2023全球最有錢小孩」的調查排名，其中7歲的英國夏綠蒂公主（Princess Charlotte）以預估淨資產36億英鎊（約新台幣1318億元）奪冠，比哥哥、未來英國國王喬治小王子還富有。

綜合英國《快報》（Express）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，「Electric Ride on Cars」網站日前公布「2023全球最有錢小孩」排行，英國夏綠蒂公主以身價36億英鎊奪冠。

「Electric Ride on Cars」指出，事實上2021年以來，夏綠蒂的淨資產已經縮水12%，不過她的身價仍高於哥哥、9歲的喬治小王子（Prince George），顯然受惠於「凱特效應」（Kate Middleton effect），也就是母親凱特為她搭配的服裝對時尚潮流造成很大影響。

報導指出，每當夏綠蒂現身時，她身上的服裝經常在幾分鐘內就銷售一空，各時尚品牌也樂於複製她的風格，讓一般孩童也能在預算內和夏綠蒂有一樣的穿搭。

9歲的喬治小王子以淨資產24億英鎊（約新台幣878億元）排名第二。「Electric Ride on Cars」指出，小喬治的身價預估主要來自於未來他將繼承的資產，以及他對英國經濟造成的影響。除了未來資產，他和夏綠蒂一樣也是兒童界的時尚Icon，每次現身，身上的服裝同樣秒殺。

排名第三的是好萊塢女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）與法國開雲（Kering）集團董事長兼執行長皮諾特（François-Henri Pinault）的15歲女兒瓦倫蒂娜（Valentina Paloma Pinault），她的身價達16億英鎊（約新台幣586億元）。

另外，4歲的路易小王子（Prince Louis）排名第13，根據他未來可能繼承的資產，他的身價約達1億英鎊（約新台幣36.5億元）。

哈利王子與梅根的3歲長子亞契（Archie Mountbatten-Windsor）排名第17，身價為3268萬英鎊（約新台幣12億元）。