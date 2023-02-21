核二廠2號機將在3月停機除役，經濟部長王美花17日打包票表示，該機按照法定役期停機，去年就有調度相關機組、處理水利調度，不會有缺電問題。然而，王美花的說法卻遭國民黨立委王鴻薇打臉，她指出，台灣現正面臨缺水的狀況，「沒有水是要怎麼發電？」也痛批，這種發言根本就是缺德。

王鴻薇今（21）日在臉書發文指出，目前南台灣的降雨量是30年來最少，且未來1年降雨機率低，全台更長達1000多天沒有颱風登陸，台灣既缺水又缺電，王美花「挖東牆補西牆」，卻沒發現牆早就塌了，「沒水怎麼發電怎麼補足核二廠的缺口？」

王鴻薇接著說，雪上加霜的是，原預計補上的大潭電廠8號機組，到現在才在力拼3月份點火測試，最新新聞更說，要4月才能補上，如此看來，電力危機恐怕在下個月就會爆發。

王鴻薇直言，缺電已是事實，水力發電補不了、大潭電廠期程補不上，不只證明王美花的失職，也說明蔡政府的能源政策，就是一場騙局，她質疑，台灣2024年後的能源規劃，是建立在一片空白之上，過去數次大停電教訓還不夠，難道未來政府還要讓百姓承受缺水缺電、「第三世界」般的生活嗎？