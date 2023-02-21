今天上午立法院三讀通過《疫後特別條例》，蔡英文總統表示，她趕在今天立刻簽署，總統府稍早也已公布，希望能夠加快程序，讓照顧大家的各項政策，可以盡快執行。她感謝朝野政黨的支持，通過這項特別條例，也期待特別預算能夠盡速通過

蔡英文指出，她知道，過去幾年的疫情，對大家都造成很大的影響，不論是在生活、經濟層面或是企業的經營，尤其是弱勢民眾與中小企業。在「疫後特別條例」完成立法程序後，行政院有了法源依據，預計這周四將特別預算案送請立法院審議。

她說，在預算編列上，包括了大家很關心的「普發現金」、「減輕學貸」、「擴大租金補貼」，以及挹注勞健保及台電，還有振興藝文產業等不同的十大面向，希望能夠減輕大家的生活負擔，也調整產業的體質，讓企業能穩健經營。

蔡英文感謝朝野政黨的支持，通過這項特別條例，也期待特別預算能夠盡速通過。並承諾，政府會跟大家一起努力，讓台灣度過後疫情時代的挑戰，也能更安心地邁向拚振興、拚復甦的階段。