欣興董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利8元，金額創歷年新高，盈餘配發率約39.84％，為近3年高點。以21日收盤價137.5元計算，現金殖利率達5.82％。公司將於今（22）日下午召開線上法說，說明營運概況及展望。

欣興2022年第四季合併營收366.89億元，季減2.04％、年增達20.04％，創歷史次高。營業利益95.98億元，季減13.01％、仍年增67.88％，毛利率34.73％、營益率26.16％，低於第三季38.18％、29.46％，仍優於前年同期27.7％、18.71％，均創同期新高、歷史第三高。

在營收規模及本業獲利均維持高檔下，欣興去年第四季雖受匯損拖累業外顯著轉虧、下探近11季低點，歸屬母公司稅後淨利73.6億元，雖季減14.03％、仍年增達47.32％，每股盈餘4.99元，均創同期新高、歷史第三高，表現持穩高檔。

累計欣興2022年合併營收1404.89億元、年增34.36％，連5年創高。營業利益381.71億元、年增達1.9倍，與毛利率35.9％、營益率27.17％齊創新高。雖然業外收益腰斬，歸屬母公司稅後淨利296.18億元、年增達1.24倍，每股盈餘20.08元，仍雙雙再創新高。

此外，為整合營運所需及調整集團組織架構，欣興董事會決議與持股91.14％的子公司群浤科技進行簡易合併，少數股權股東將以每股換發現金16元為合併對價銷除股權，預期可節省管理營運成本。欣興2016年分割成立群浤科技，開發生產軟硬板、厚銅載板及多層軟板。