為了解決高通膨問題，美國採取激烈升息行動，但通膨數據僅停止飆升，尚未降至目標區間，美國前財政部長Larry Summers警告，即使聯準會一直試圖踩煞車，但看起來煞車的作用並不大，高通膨會使美國經濟面臨劇烈碰撞。

綜合外媒報導，在過去的一年，聯準會為了將通膨降至2%目標，以史上最快的速度提升利率，今年2月初再度升息1碼，從去年3月至今已經升息18碼（4.5%）且聯準會尚未停下升息腳步，仍持續觀察市場變化。

美國1月消費者物價指數（CPI）年增6.4%，雖比去年6月的9.1%歷史高點及12月的6.5%還要低，但仍高於市場預期，Larry Summers表示，「聯準會一直試圖踩煞車，但看起來煞車的作用並不大。」

此外，Larry Summers強調，當煞車不夠力的時候就會發生兩件事，有可能失速也就是通膨壓力暴增，另一種就是陷入某種經濟衰退或崩潰，「在目前的經濟環境下，這兩件事都會帶來巨大的危險。」

Larry Summers認為，目前看來，貨幣管制政策的效果已經相當有限，「儘管聯準會已經盡了最大的努力，但高通膨依然存在，這將使經濟面臨劇烈碰撞。」

Larry Summers是哈佛大學第27任校長，曾在柯林頓時期擔任財政部長，並在歐巴馬時期擔任白宮國家經濟委員會主席。