美國國防授權法NDAA引爆安控商機，且供應鏈缺料問題紓解，加上晶睿積極擴充產能、強化生產效率，推升業績自去年下半年展現強勁成長力道，2022年第4季合併營收為33.96億元，季增32.29%，創下單季歷史新高，營業毛利為8.09億元，單季合併毛利率為23.84%，季減3.58個百分點，營業淨利為2.82億元，營業淨利率為8.33%，季減0.93個百分點，稅後盈餘為2.43億元。

晶睿2022年合併營收為99.48億元，年成長82.48%，營業毛利為25.87億元，年成長60.56%，合併毛利率為26.01%，年減3.55個百分點，營業淨利為7.81億元，年增7.61倍，營業淨利率為7.86%，年增6.19個百分點，稅後盈餘為7.02億元，年增2.73倍，每股盈餘為8.11元。

晶睿2022年於北美地區推出訂閱制AI安防服務VORTEX，在技術及產品上掌握趨勢，獲得客戶高度肯定，也因此2022年約有70%營收來自於北美分公司貢獻，充分顯現NDAA效益，晶睿也積極拓展美國以外海外區域，包括英國等，希望為營運增添新動能。

在產能方面，晶睿除擴建原有廠區產線，導入自動化生產，提升產能效率，公司亦規畫海外生產基地，讓營運更有彈性。