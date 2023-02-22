至午盤1點過後，遠傳股價逼近70元大關，最高來到69.7元上漲1.75％；另外，台灣大及中華電約各來到97.4元及115元，各上漲0.62％及0.44％，儘管漲幅沒有遠傳檢的大，但台灣大及中華電都同步放量。