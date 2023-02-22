至午盤1點過後，遠傳股價逼近70元大關，最高來到69.7元上漲1.75％；另外，台灣大及中華電約各來到97.4元及115元，各上漲0.62％及0.44％，儘管漲幅沒有遠傳檢的大，但台灣大及中華電都同步放量。
台股大跌聲中 電信三雄逆勢穩盤
台股今（22）日大跌聲中，電信三雄「患難見真情」，遠傳（4904）、中華電（2412）以及台灣大（3045），今天同步上漲，尤其遠傳及中華電今天居貢獻台股指數第二名及第三名，電信三雄負起台股逆勢穩盤重要精神指標。
台股今（22）日大跌聲中，電信三雄「患難見真情」，遠傳（4904）、中華電（2412）以及台灣大（3045），今天同步上漲，尤其遠傳及中華電今天居貢獻台股指數第二名及第三名，電信三雄負起台股逆勢穩盤重要精神指標。
至午盤1點過後，遠傳股價逼近70元大關，最高來到69.7元上漲1.75％；另外，台灣大及中華電約各來到97.4元及115元，各上漲0.62％及0.44％，儘管漲幅沒有遠傳檢的大，但台灣大及中華電都同步放量。
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