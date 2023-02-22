新北市市定古蹟頂泰山巖今年的新春活動過平安橋活動共獲20多萬元，董事會決定補足金額為30萬元，全數捐贈給照顧失能失智、亞健康長者的天主教主顧修女會奇蹟之家，奇蹟之家主任邱加瑜今(22)日上午到頂泰山巖贈送感謝錦旗。

頂泰山巖初一到初五舉辦迎春過平安橋活動，今年疫情舒緩，信眾參拜踴躍，所得20多萬元，超過去年的16萬元，經董監事會會議決議，補足為30萬元，全數捐贈給奇蹟之家，支持他們興建新家園募款。

頂泰山巖董事長李秋益說，他們平安橋活動所得，連續幾年都捐給輔仁大學附設醫院作為醫療急難救助暨社會服務基金，今年奇蹟之家正在興建新建築，增加照顧的量能，有及時的需要。信眾的錢來自十方，迴向十方，無論醫療還是照顧長輩，都是佛教的善意和結緣。

奇蹟之家主任邱加瑜說，興建新家園經費8900百萬元，除了貸款，更需要社會捐輸，很感謝頂泰山巖的慷慨，不分宗教跨界響應，而奇蹟之家照顧失能失智及亞健康長者，也是不分宗教，大家共同為社區關懷與照顧服務努力，這些平安橋活動款項都是小額隨喜的善意，他們感受社會大眾的愛心，也收到滿滿的祝福。

泰山區長鄭淑敏說，她原來在新北市社會局服務，深深體會社會照顧的涵意，頂泰山巖連續2年各捐款100萬元防疫基金暨弱勢照顧金給新北市好日子愛心大平台；頂泰山巖與奇蹟之家相距500公尺，多年來彼此支持和幫助，已成為地方佳話。