西非國家馬利一名6歲女童近日不小心跌倒，17公分髮簪從她的口腔穿入，刺破喉嚨直達後腦勺，導致她全身都是血，父母發現後趕緊帶女童至醫院治療，所幸髮簪並未傷及重要部位，女童奇蹟生還也讓人直呼不可思議。

根據《鏡報》報導，馬利一名6歲女童邊走邊玩母親的髮簪，期間不小心跌倒，17公分髮簪不偏不倚地插入女童嘴裡，再由後腦勺穿出，導致她大量流血，口中不斷流出口水，也無法張大嘴巴，脖子扭曲到頭部傾斜，父母趕緊將她送往醫院。

醫師進行X光檢查，可見髮簪尾端還在她嘴巴外，而且靠近頸內動脈和頸靜脈，所幸並未傷到重要器官與血管，醫師將髮簪順利取出後，女童狀況非常穩定。當地政府對此呼籲，家中孩童若吞下異物或被傷到喉嚨時，應立即就醫，常見症狀包含喉嚨痛、吞嚥疼痛及出血，嚴重還可能失去意識，有些患者會大量出血，送醫期間應確保呼吸道暢通。

土耳其也曾發生類似事件，一名39歲建築工人塞拉爾（Celal Sayar）工作時不慎跌倒，一根鋼筋正好落下，刺穿他右邊的臉頰，隨後被緊急送往醫院，從X光照片可見，他的臉部雖被鋼筋刺穿，但並未傷到大腦，也沒刺傷眼球，與大腦只差幾公分，鋼筋取出後並無生命危險，醫師也驚訝地表示，塞拉爾非常幸運。