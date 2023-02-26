雲林一名女攤商表示，今（26）中午在算錢時不慎掉落2千元未發現，突然有2名婦人撲向她的腳邊爭論誰先看到的，她原本以為對方是跌倒還上前攙扶，沒想到後來她翻找包包，才發現是自己掉錢，但2名婦人已拿錢離開，她崩潰發文「拜託一下，這個是辛苦賺的錢…請阿姨把錢拿到北港派出所」。

該攤商在臉書「北港在地生活」發文，她的丈夫今（26）早11點半在算錢時不慎掉2千元，她當下未察覺，發現有2名婦人撲向她的腳邊，她原以為對方是跌倒，要去扶對方時聽到她們在爭論誰先看到的，才發現她們正在搶錢，原PO丈夫馬上說是他掉的，但2名婦人卻堅持錢是她們掉落飛到地上的。

2名婦人撲向她的腳邊爭論誰先看到的，她原本以為對方是跌倒，沒想到後來她翻找包包，才發現是自己掉錢，但2名婦人已經拿錢逃離開。（翻攝自臉書「北港在地生活」）

該攤商說今天因為生意不好，包包裡只有5千元，她後來確認包包裡只有3張千元鈔，確認地上的紙鈔是她的，但2名婦人拿到錢後就馬上離開，「發現確定是我們掉的，一抬頭兩個阿姨已經不見蹤影了」，原PO崩潰地說「拜託一下，這個是辛苦賺的錢，如有看到這篇文章的知道，請阿姨把錢拿到北港派出所」。

其他網友留言「報警，可以提告侵占」、「想開一點，當做花錢消了災就好，好心會有好報的」、「唉，財去人安樂，只能安慰妳們想開點，跟大家説一下妳們賣什麼東西在哪個位置，大家去給妳們交關捧場一下補回損失」、「可以報警！這個行為很要不得」。