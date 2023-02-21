鳳山李姓婦人在機車放兩串衛生紙價值798元，遭林姓拾荒婦人拿走，她為此索討100倍共7萬9800元，後來再討10萬律師費得逞，遭法官依恐嚇取財判刑一年；沒想到李女再度提告妨害自由、妨害名譽，向林女求償359萬2千遭法官駁回；林女今出面怒轟「根本是台灣司法界的奇蹟！」

據ETtoday報導，該名林姓婦人今出面回應，當初要索討17萬的和解金時，心裡壓力非常大，對方揚言要提告到底，她自己一個人住，晚上根本睡不著，擔心有生命安危才答應給錢，之後聽取孩子建議提告恐嚇取財，但對方又提告妨害自由、妨害名譽，控訴她「態度惡劣誤導媒體」。

林姓婦人遭李姓女子再度求償359萬2千，她怒批「根本是台灣司法界的奇蹟！為了2捲衛生紙賠她那麼多錢，這合理嗎？」強調自己根本賠常不起；所幸法官認為李女要求100倍賠償金額屬恐嚇貪取不法利益，判刑1年並沒收17萬9800元。

所幸後來法官還她公道，由於李女明知林婦已賠償和解，卻仍執意貪取不法利益，依恐嚇取財罪判李女有期徒刑1年，並沒收17萬9800元的犯罪所得，同時駁回李女之訴。