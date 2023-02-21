彰化拾荒婦人日前推著沉重推車經過平交道時，因柵欄準備放下，警示燈響起，婦人仍在路中，這時有3名國中女生與1名女子衝上前幫忙推車。（翻攝自臉書「彰化踢爆網」）

彰化拾荒婦人日前推著沉重推車經過平交道時，因柵欄準備放下，警示燈響起，婦人仍在路中，這時有3名國中女生與1名女子衝上前幫忙推車。（翻攝自臉書「彰化踢爆網」）

彰化一名拾荒婦人日前推著沉重推車經過平交道時，因柵欄準備放下，警示燈響起，婦人仍在路中，這時有3名國中女生與1名女子衝上前幫忙推車，有人撿掉落物品，有人陪在婦人旁邊，直到順利穿過平交道，目擊民眾拍下影片說「彰化最美風景，這群國中生和協助的小姐姐真是太棒了」。

臉書「彰化踢爆網」分享影片，當時該名95歲拾荒婦人推著沉重、滿是貨物的推車經過平交道，柵欄準備放下，這時3名身穿國中制服的女學生和一名女子上前幫忙，有人在前頭拉拖車，有人在後方幫忙推，有人則與婦人一起撿拾地上掉落的瓶罐，一名女學生陪在婦人身旁直到穿過平交道。

影片中3名女學生協助婦人穿過平交道後，還在原地待了一會兒，把一些掉落的物品放回推車上，婦人則在拖車前頭整理貨物，過程全被在目擊民眾拍下，原PO分享說「彰化最美風景，這群國中生和協助的小姐姐真是太棒了」，引起網友關注討論。

其他網友留言「這真的需要表揚！代替市民給貴學校一個讚！彰泰國中」、「我覺得跑過去幫忙的姑娘也很棒給你個讚」、「很棒的好學生」、「很棒的學生，大家也都很熱心幫忙」、「彰泰國中的孩子真棒」。