屏東榮總院區旁歷史建築「正氣樓」5日發生火警，警方22日查明確實是人為縱火，並在彰化逮獲31歲徐嫌，據悉嫌犯疑為街友。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東榮總院區旁歷史建築「正氣樓」5日發生火警，2樓木桁架屋頂全毀，所幸無人傷亡，當時縣長周春米要求警方查明有無人為縱火，案經17天追查後，警方22日查明確實是人為縱火，並在彰化逮獲41歲徐嫌，據悉嫌犯疑為街友。

屏東警分局指出，案發後經警消初步調查發現，因無法排除人為縱火的可能性，因此立即組成專案小組，並調閱周邊監視器做地毯式清查，隨後發現1男子行跡異常涉有重嫌，可是該男以自行車為交通工具而不易以車追人，經一番追查後，才得知該男姓徐、41歲。

隨後，經警方持續調閱監視器後發現，徐嫌在案發後即搭車離開屏東不知去向。案經警方報請屏東地檢署指揮後，專案小組持續監控徐嫌是否返回屏東外，也透過內政部警政署所建置的「協作平臺」主動出擊，將徐嫌相關資料通報全國警察機關所屬員警協助查緝。

22日下午2點30分，屏東警分局接獲彰化縣警察局彰化分局民族路派出所通報，彰化分局員警在彰化市區巡邏時盤查到徐嫌，便將徐嫌帶返民族路派出所後，隨後屏東警分局派員北上彰化將徐嫌帶返屏東接受調查。

屏東警方表示，該案透過「協作平臺」的機制，讓屏東警方查獲遠在196公里外彰化的徐姓犯嫌，為跨機關成功合作再添一筆紀錄。

至於嫌犯身分、縱火動機，警方表示，將由屏東地檢統一對外說明。據悉，徐嫌身分疑為街友。