以經典夯品生乳捲締造千萬條銷售佳績的蛋糕名店「亞尼克」，1日於屏東開出首間街邊店，且同時開創24小時YTM甜點咖啡館，除完成全台最南端插旗設點，業者希望能在此區帶給消費者品嘗甜點的美味體驗。

延長服務時間，蛋糕名店引進販賣機、24小時販售生乳捲。(林和生攝)

亞尼克董事長吳宗恩表示，以傳遞「分享、讓心融化」經營理念在屏東開出首間門市，提供明亮舒適的內用環境，此外，還有YTM蛋糕、咖啡販賣機，以24小時來服務大家，除了多款明星商品生乳捲、巴斯克生起司、黑酷曲等，還有18種冰熱飲品可選擇，盼能延長服務民眾時間，讓大家在深夜也能享用到甜點、飲品。

延長服務時間，蛋糕名店引進販賣機、24小時販售生乳捲。(林和生攝)

去年YTM走出北捷，於部分門市設立YTM後，今更首度以「2代機實驗店」加入「甜點咖啡館」形式開設於屏東仁愛店，打造衛生安全、24小時全天候買得到、透明玻璃櫥窗的操作體驗。

延長服務時間，蛋糕名店引進販賣機、24小時販售生乳捲。(林和生攝)

吳宗恩說，機台內有生乳捲等多款明星商品選購，且想喝極品咖啡，只需一鍵輕觸，客製化甜度及咖啡濃度，研磨衣索比亞咖啡豆及現萃紅茶技術，只需1分鐘自動加蓋出杯，路過或是半夜想吃甜點、再搭上一杯飲品帶著走，完全不受時間限制。