大陸去年人口出現負成長，各省份人口變動情況也受到關注。截至本月21日，已有9個省份公佈2022年人口數據，其中8個省份當年常住人口呈現正成長。

中新網報導，目前，安徽、江西、廣西、貴州、甘肅、青海、重慶、海南、河南等9個省份的2022年人口數據已經出爐。除了河南之外，其餘8個省份2022年常住人口皆為正成長。

具體數據顯示，安徽2022年末全省常住人口比上年增加14萬人，江西增加10.58萬人，廣西增加10萬人，分居人口增加的前三名。海南2022年末全省常住人口增加6.56萬人，貴州增加4萬人，甘肅增加2萬人，青海增加1萬人，重慶增加0.9萬人。

但從人口自然成長率來看，8個人口正成長的省份中，貴州、青海、海南、廣西、江西5個省份人口自然成長率為正，其中，貴州為3.71‰，青海為3.37‰，海南為2.44‰，廣西為1.43‰，江西為0.25‰。

大陸國家統計局日前數據顯示，2022年全大陸人口為14億1175萬人，人口自然成長率為-0.60‰。在大陸全國人口負成長的情況下，上述省份常住人口為何能逆勢成長，引發關注。

大陸國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任馮文猛表示，這8個人口正成長的省份多數位居中西部地區，一方面，從生育水準來看，相對於東部地區，中西部地區的生育水準整體要高一些。

另一方面，從人口流動來看，近些年中西部地區的人口吸引力在進一步增強，隨著產業逐步向中西部轉移以及本地就業機會增加，外出打工就業的人員回流，對人口的機械成長形成了正向貢獻。