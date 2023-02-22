俄羅斯總統普丁宣布取消與美國簽訂的核武控制條約；全球焦點也注向中國，西方關注中方對俄羅斯的(武器)支援。地緣政治持續緊張，滬深300明顯低走。

周三香港恆生指數收盤跌105.65點或0.51%，為20423.84點。國企股(H股)跌1.33%，為6832點。科技指數跌1.38%，為4100點。

網路應用股持續向下，阿里巴巴跌2.36%，騰訊跌1.60%，京東推價格戰，跌3.0%。要進攻香港市場的美團轉為小漲0.1%。

汽車股跌勢明顯，跌1.86%。小鵬跌3.6%，蔚來跌1.7%，理想跌2.9%，比亞迪跌1.3%，吉利下挫1.4%。

債息上升，銀行股漲1.4%。匯豐飆升5.3%，渣打漲1.2%，恒生銀行漲2.7%。

美圖大漲16.7%，報2.87港元，為連三漲；該公司公布財報，去年轉虧為盈；並且以AIGC驅動的圖像APP的VIP訂閱收入，年增超過50%。