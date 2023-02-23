行政院長陳建仁今天說，針對日韓、新南向、港澳、歐美四大主力市場，規劃發放5000元自由行消費金，及最高2萬元團客獎助金，盼今年達600萬、明年1200萬人次國際觀光客目標。

行政院會上午通過交通部報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃-行政院促進公共運輸使用方案及加速擴大吸引國際觀光客方案」。

行政院代理發言人羅秉成在院會後記者會中轉述，陳建仁表示，疫情期間觀光業受很大衝擊，交通部提出「加速擴大吸引國際觀光客方案」，針對日韓、新南向、港澳、歐美等四大主力市場的自由行旅客、團客，分別規劃50萬份新台幣5000元消費金，以及獎助9萬團、每團1萬元到2萬元的組團獎金等誘因。

陳建仁說，為做好準備迎接國際觀光客來台，解決旅宿業者缺工問題，政府也規劃發給旅宿業者增僱服務人員獎助金，只要僱用人員薪資符合規定，每位每月就發給5000元獎助金，最長1年，希望藉由中央、民間業者共同合作，穩定旅宿業接待觀光客的服務量能。

陳建仁表示，交通部要以多元方式行銷台灣觀光，加速促進觀光產業復甦，讓更多國際旅客來台，希望今年達到觀光客增加到600萬人次、明年就能達到1200萬人次觀光客來台的目標。

交通部路政司長林福山指出，特別預算中，規劃發放給自由行來台旅客50萬份5000元消費金，提供電子票證在國內消費，也可折抵國內住宿優惠；團客部分，組團8人以上每團獎助1萬元、15人以上獎助2萬元，規劃獎助9萬團。

林福山表示，國外觀光客來台、國內就要有充足接待能量，因旅宿業長期缺工，因此規劃給予旅宿業者增僱房務及清潔人員獎助金，在竹竹以北6縣市如果薪資達3萬3000元以上、其他縣市薪資達3萬1000元以上，政府提供每位每月5000元獎助金，最長1年，預計獎助1萬6000人。（編輯：黃國倫）1120223