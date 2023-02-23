周四香港恆生指數收盤翻黑，小跌72.49點或0.35%，為20351.35點。國企股(H股)升0.4%，為6859點。科技指數升1.2%，為4149點。

在連跌兩天之後，網路科技股反彈，京東升3.0%，阿里巴巴升2.6%，騰訊持平，嗶哩嗶哩升3.9%。

阿里巴巴將於周四稍晚公布財報。

百度在全日震盪起伏之後，收盤跌0.8%，報139.4港元；該公司公布上季營收超出預期，推出新的股票回購計畫，並稱，文心一言將與多項業務進行整合。

港交所升0.1%，報327.6港元；該公司中午公布財報，去年淨利年減19.6%；但第四季淨利增11%，並為歷年最佳第四季表現。

科創實業在大跌19%之後，暫時遭到停牌，停牌時報74.95港元；作空機構Jehoshaphat出具報告，稱該公司潛在跌幅為60%至80%之間，因為科創過去透過會計技巧，美化了財報。