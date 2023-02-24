據香港《星島日報》報導，多年來科學家一直試圖釐清碳酸飲料對男性生殖器、生育能力的影響，而近期中國西北民族大學的一項研究指出，飲用純可樂的實驗老鼠，其睪丸發育的更大，同時睪固酮的濃度也更高。

相關論文發表在期刊《內分泌學報》（Acta Endocrinol）後，引起不少人關注。據該論文指出，研究團隊在15天內觀察多組實驗老鼠，並經實驗後發現，喝可樂的個體睪丸變得更大顆，分泌的睪固酮濃度也更高。

研究團隊表示，這些實驗老鼠一些只喝自來水，一些喝了摻水的可口可樂或百事可樂，一些喝了未稀釋、濃度100％的可口可樂或百事可樂。而在觀察期間，他們也會定期實施檢測，包括驗血及測量睪丸重量等，之後他們很快就發現顯著變化，與只喝水、飲用稀釋可樂的同類相比，喝純可樂的老鼠睪丸重量變得更重，睪固酮濃度也更高。

研究團隊認為，這項研究發現讓他們充分了解到，有關碳酸飲料對人類發育和生殖功能的影響及其機制，並指出這次實驗結果不僅提供科學基礎，也有助預防前列腺功能障礙及相關癌症。

然而這個結論，不但與過去的科學發現相互矛盾，且該研究也並未指出碳酸飲料對於睪丸大小及睪固酮分泌的長期影響。

先前研究指出，現代含糖飲料及加工食品會降低男性生育能力。一份針對2500名男性的調查顯示，與完全不喝可樂的男性相比，每日飲用1公升可樂者精子數量少了30％。

但也有科學家發現，適當攝取咖啡因能夠促進睪固酮分泌，促進精子產量及睪丸發育。不過作用有多明顯估計尚不得知，但是長期引用含糖量高的碳酸飲料對身體肯定是不利的。而且並非睪丸重量越重，個頭越大就代表性能力愈強或精子數量、活動力更好，兩者關係不大。