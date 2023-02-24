朝鮮官媒24日宣布，因韓國與美國本周進行聯合軍演，自己也在操演戰略巡航導彈練習，清楚對外展示朝鮮核打擊部隊的作戰態勢。同時，韓國與美國的偵察和監視系統，正密切留意朝鮮聲稱的軍演資訊內容，也正分析朝鮮所言是否屬實。
權值股漲跌不一，三星電子漲0.48%，SK海力士漲0.32%，電池製造商LG Energy Solution漲1.97%。不過，現代汽車跌0.57%，起亞跌1.18%，浦項鋼鐵也跌1.66%。
韓元兌一美元在1,300.25價位附近，韓元貶3.15元。
尚沉浸在前一日不升息氛圍的韓股，24日大盤開高，但傳出朝鮮本周也有試射導彈相關軍演後，指數立刻走跌，目前在2,434.63點，跌4.46點或0.18%。同時，韓元也走貶。
朝鮮官媒24日宣布，因韓國與美國本周進行聯合軍演，自己也在操演戰略巡航導彈練習，清楚對外展示朝鮮核打擊部隊的作戰態勢。同時，韓國與美國的偵察和監視系統，正密切留意朝鮮聲稱的軍演資訊內容，也正分析朝鮮所言是否屬實。
權值股漲跌不一，三星電子漲0.48%，SK海力士漲0.32%，電池製造商LG Energy Solution漲1.97%。不過，現代汽車跌0.57%，起亞跌1.18%，浦項鋼鐵也跌1.66%。
韓元兌一美元在1,300.25價位附近，韓元貶3.15元。
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