快訊》國1員林段5車追撞 回堵1公里塞爆 12:452023/02/24 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天中午12時許國道1號南向員林段210.5km處，發生5小客車追撞事故占內車道，目前回堵1K 。（簡銘柱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天中午12時許國道1號南向員林段210.5km處，發生5小客車追撞事故占內車道，目前回堵1K ，公警趕往中，請用路人小心行駛。 快訊》國道1號2車事故回堵5公里 車速緩慢排除中 《半導體》業績、MSCI雙題材助攻 M31剽悍 228連假內湖2交流道 25日6–12時高乘載管制 #12 #時許 #國道1號 #員林 #210 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 SYM省油國民車系列迪爵125、活力125全面一級油耗版新上市 11:332023/02/24 生活 備戰連假 桃市府推提控導管4措施 04:102023/02/23 地方新聞 計程車窗連續遭打破 慣竊逃亡7年GG了 11:202023/02/24 社會 1200月票地方被指收割 侯友宜：期待中央能讓財源永續 12:022023/02/24 政治 北市曝台鐵1200月票晚點上線 民怨：又要等多久 14:412023/02/23 生活 內蒙礦災已4人罹難、 失聯49人 最新搶救情況曝光 16:572023/02/23 兩岸 228連假將至 苗栗交通管制措施一次看 15:272023/02/23 生活 1200月票拍板中央將負擔9成 侯友宜讚：絕對是好事 12:372023/02/23 政治 北市薇閣高中12人學測拿滿級分 賴柏勛6科大滿貫 18:562023/02/23 生活 通勤月票吃到飽已拍板 新北市籲中央盡速公布作業辦法 14:042023/02/23 政治 貸款先繳6個月分期？ 桃園男「這管道」認識歹徒險被騙 19:202023/02/23 社會 三寶大媽2秒鬼切打方向燈自認「無敵星星」駕駛嚇傻：拿什麼賠妳 09:352023/02/24 社會 玉山主辦寶島陽光125億聯貸 04:102023/02/23 金融．稅務 因應228連續假期 北市警加強交通疏導 11:082023/02/23 社會 車輛駛入「黑森林」卡泥濘動彈不得 北投暖警協助脫困 13:222023/02/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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