今天中午12時許國道1號南向員林段210.5km處，發生5小客車追撞事故占內車道，目前回堵1K ，公警趕往中，請用路人小心行駛。

快訊》國道1號2車事故回堵5公里 車速緩慢排除中
《半導體》業績、MSCI雙題材助攻 M31剽悍
228連假內湖2交流道 25日6–12時高乘載管制
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