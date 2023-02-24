一家老字號的溫泉旅館，最近被日本媒體爆出，該旅館的大浴場「一年只換兩次水」，含菌量甚至比標準值高出3700倍！換水、消毒不夠徹底，恐衍生衛生疑慮。

根據《朝日新聞》報導，這家被點名的高檔溫泉旅館，位在九州福岡，創立於1865年，至今已有158年歷史。其附設的浴場，居然每年只換水兩次，其餘時間都開放客人泡湯；平時消毒也沒有落實。

這座歷史悠久的旅館頗負盛名，連天皇都曾經造訪。報導指出，浴場水池的退伍軍人菌比標準值高出3700倍，導致泡湯民眾陷入健康風險。