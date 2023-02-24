台北市職業籃球員職業工會針對19日T1聯盟爆發史上最大衝突，24日公開提出保障選手安全、落實契約精神與停止惡意攻擊3項訴求，期望國內各聯盟可以更重視選手安全與契約精神，更針對部分人士做出威脅與騷擾球員行為準備採取法律行動，希望可以遏止這種歪風！

「關於近期國內籃壇接續發生衝突事件及不良示範，職籃工會在此向社會大眾致上誠摯歉意。本會成立之時，即以提升選手職業意識及推廣公益價值為宗旨，鼓勵選手們在奮戰的同時謹守職業榮譽與風度，展現尊重自己與對手的精神，以帶動籃球風氣及正向能量。但近期國內各聯盟在場內外發生的衝突及社群風波，都提醒本會的未盡責任，應以更積極的作為，帶領選手們一同守護得來不易的舞台。深切反省同時，也籲請相關單位重視下列事項：

保障選手安全：針對T1聯盟桃園雲豹與台啤英熊兩隊衝突，雖裁判及聯盟在第一時間作出判斷、即時掌控場面，但事件突顯出維安及場邊席管理仍待加強與落實的問題，本會仍須疾聲籲請相關單位正視選手的工作環境安全問題，善盡保護全體從業人員安全的義務。

落實契約精神：目前各聯盟針對爭議行為的判罰程序，係先經聯盟研議後祭出懲處，當事球團再依據判罰及輿論風向反應，以訴求滿足社會期待、維繫企業形象。但本會須呼籲各球團，依循契約及明文管理規則所做之懲處，才符合契約精神與程序正義；且在聯盟已開罰的前提下再追加懲處，也應審慎考量比例原則。

停止惡意攻擊：最後，針對部分人士於場內外及社群媒體對球員及其親友做出騷擾和惡意威脅等行徑，已屬逾越法律分際之虞，本會已主動介入處理。也籲請球迷保持理性、開心看球。」