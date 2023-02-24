對於美國廣播主持人Garland Nixon披露美國總統拜登有「毀滅台灣」計畫，被外交部批評是不實資訊，放大疑美論。前立委郭正亮昨日指出，夏威夷有一場關於台灣的論壇，題目竟然是「台灣淪陷後的世界，The World After Taiwan's Fall」。不過郭正亮也指出，裡面的推論充滿矛盾錯誤，他根本懶得評論這場研討會。

郭正亮今（24）日在《Yahoo TV 風向龍鳳配》解讀，這就是最壞狀況想定，提出預備計畫，這種計畫是要做宣傳，以避免狀況發生，因此從最壞狀況倒推。以前說越南淪陷會有骨牌效應，但根本沒發生，泰國也沒受到影響。

郭正亮認為，這些討論不是基於客觀事實，也經不起學術界辯論，但要達成政治目的。因為如果是根據真正的客觀環境，是不會公開的，而是秘密報告。怎麼可能在夏威夷辦一個這麼大的研討會？「我也收到研討會的論文！」

「公開成這個樣子，表示要做宣傳」，郭正亮直言，希望把此論述告訴亞洲周邊國家，會有很慘的後果。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮批評，論壇講的邏輯推論很有問題，「台灣淪陷」會導致「中國治世」的來臨？這是什麼邏輯？難道美國會放棄第二島鏈嗎？以前日本也有提出類似論述，說台灣淪陷會導致第一島鏈崩潰，有人討論嗎，沒有啊！菲律賓有因為這樣而要建軍？沒有啊！

郭正亮認為，這代表美國一些軍方的強硬派，要增加一些軍力部署，所以要發表一些大論述來嚇嚇大家！

至於美國是否論述在先、實際行動跟在後面？郭正亮稱，所以有美軍駐台兵力增加3倍之說，但打開數字一看，只有一百到兩百人，笑死人。

郭正亮也提到，研討會動機是清楚的，要增加預算、遊說亞洲的周邊國家，但不一定說服的動。所以學界的人也陪著玩一玩，軍方看能否說服美國民眾增加更多預算，例如增加造船能力。

郭正亮強調，裡面的推論充滿矛盾錯誤，他根本懶得評論這場研討會。