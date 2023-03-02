台灣大、台灣之星上周合併拍板，由於超標頻譜必須明年6月繳回，故最終相當於砍價85億元成交，台台併幾經波折後終於拍板，台灣電信業最快有機會在今年第三季步入「新電信三雄」。

台灣之星在賴弦五任職總經理期間，帶領台灣之星於2014年正式加入高度飽和與寡占的台灣電信市場，在4G時代，帶動4G上網吃到飽資費平價化，成為電信業價格破壞者，讓台灣之星成為台灣電信產業快速進步的重要關鍵角色，更於5G時代率領團隊取得5G入場門票，標得3.5GHz黃金頻段40MHz，啟動5G網路佈建，為用戶提供更高品質的行動通訊服務與使用體驗。

新上任的台灣之星總經理揭朝華，過去曾擔任台灣固網副總經理、凱擘有線電視技術長、台灣大技術長、中嘉數位職行長等職務，擁有超過三十年的產業相關經驗，集行動網路、固網、有線電視專業於一身。

揭朝華表示，台灣之星是台灣電信產業的關鍵制衡力量，從4G時代走向5G，不斷為消費者提供高CP值的電信服務，接下來也將帶領台灣之星全體員工，繼續做對整個產業及為消費者好的事，讓台灣之星營運穩健且在市場上持續保有競爭力。

針對台灣之星董事會通過人事異動案，台灣大也回應，給予祝福。台灣大表示，啟動合併案至今，歷經400多個日子，感謝台灣之星前總經理賴弦五全心投入與努力，相信未來在總經理揭朝華領導下，憑藉其豐富電信產業相關經歷，將利雙方合併案進行，共同維護台灣之星200多萬用戶與2000多位員工之權益，創造最大福祉。台灣大盼公平會、數位發展部加速審查本案，帶動電信產業發展及轉型升級。