男星張立昂疫情報後將近2年多沒有作品，最後一部作品是2020年主演《浪漫輸給你》之後，今卻驚傳因肺塌陷緊急插管治療，在鬼門關前走一遭。經紀人先報平安，張立昂目前很健康安全，事情是發生在去年年中某天晚上，張立昂突然打電話來說喘不過氣，經紀人要他再觀察一下，沒想到過10分鐘又來電說真得喘不過氣，當下由弟弟陪同緊急到醫院掛急診，醫生檢查出後居然是「肺塌陷」，必須緊急插管治療。

後來經紀人建議轉到大醫院，張立昂由弟弟陪同轉至台大醫院，醫生的檢查也是肺塌陷必須緊急插管，弟弟還簽了放棄侵入性急救同意書。經紀人心有餘悸地說：「就直接住院觀察，肺縮成一個拳頭，要觀察有沒有膨脹回來，還好有膨脹回來，不然就要開刀，對他身體、工作都會有很大的影響。」張立昂住院休養3、4個月後才出院，等到狀況穩定後才開始健身有氧，恢復正常生活。經紀人現在才鬆一口氣說：「身體健康最重要，至少人還在就好。」