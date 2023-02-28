美國著名男星湯姆塞茲摩爾（Tom Sizemore）曾出演過《搶救雷恩大兵》、《黑鷹計劃》、《珍珠港》等多部知名電影，豈料上周驚傳因罹患腦動脈瘤而送入加護病房觀察，而今醫生告知已沒有希望，並建議終止維生系統，而家屬將作出決定。

據外媒《CNN》報導，湯姆塞茲摩爾的經紀人發出聲明，指出他的家人收到醫生的通知，認為已沒有「進一步的希望」，並給予做出終止維生系統的建議。對此，家人們正在決定終止他的維生系統，並預計在禮拜三發布進一步的聲明。

事實上，湯姆塞茲摩爾自從本月初在家中昏倒後送入醫院治療，經檢查後確定罹患腦動脈瘤並於加護病房觀察中。此外，他也一直處於危急狀態及沒有回復意識的跡象，對此醫生才會認定沒有「希望」，並建議家屬做好終止生命的準備。另外，該聲明也指出希望外界能多給他的家屬一些隱私，而對於在這段時間收到的數百則鼓勵訊息，他們也都心懷感謝。

湯姆塞茲摩爾最出名的作品，是在1998年的戰爭電影《搶救雷恩大兵》裡飾演一名中士，並將去尋找下落不明的雷恩。此外，更憑藉著作品《證人保護(Witness Protection)》入圍2000 年金球獎最佳迷你劇或電視電影演員表演獎。