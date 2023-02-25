昨(24)日傳出香港名媛蔡天鳳慘遭殺害碎屍，警方在蔡女前夫家冰箱中發現部分遺體，甚至疑似遭到烹煮，蔡女的頭顱、軀幹及手部也不知去向；對此，法醫高大成表示分屍、棄屍與焚屍都是因為擔心死者身份被發現，但若兇嫌有戀物癖，將人殺害並割下乳房、外陰部製成標本收藏，「華山分屍案」的兇嫌最讓他感到最恐怖。

法醫高大成談到近日香港名媛遭碎屍烹煮案件，100％是熟人所為，煮人肉湯絕非恨到想吃掉她，因兇嫌透過高溫烹煮破壞死者DNA，避免其身份被發現，而犯案動機不外乎是情、財、仇，但情加財的糾葛更甚仇，研判是死者和前夫牽扯不清的情感和龐大財務才讓凶嫌痛下殺機，但是，他回憶最恐怖的分屍案是「華山分屍案」，他指出陳伯謙有戀物癖，喜歡女子性器官，如將乳房割除等，並透過收藏與觀看便可以達到「高潮」。

「華山分屍案」發生在2018年6月，陳伯謙在華山草原搭建「野居草堂」推廣傳統弓道技藝，1名高姓女子到草堂飲酒聊天，高女喝醉酒後，陳男對其性侵後勒斃，還趁著深夜將高女分屍7大袋，隔日載運到陽明山棄置，然而，陳男卻將高女左乳、外陰部分製成標本收藏。

一審判陳伯謙死刑，但二審認定陳伯謙符合自首，改判無期徒刑，案經最高法院撤銷發回，高院更一審認定，陳男犯行極端惡劣，本應選擇量處死刑，讓陳男與社會永久隔離，以告慰死者在天之靈，才符合社會公平正義。

但更一審認為，經委託台灣司法心理學會鑑定，認為陳伯謙可藉由 矯正機關施予個別和團體心理治療，及生命教育課程，擬定心理治療 計畫後施予矯正治療，故有教化可能，因此對陳男強制性交殺人部分 ，選擇量處無期徒刑。

民事求償部分，北院認定，陳伯謙犯後向友人表示，「看能不能出一本書，賺個一桶金」，陳男顯然毫無悔意，因此判陳男須賠償死者家屬1401萬多元。

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