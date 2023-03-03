香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）因財產惹來殺身之禍，鄺姓前夫、前公公和前大伯被控謀殺罪，前婆婆則是妨礙司法公正，加上一名按摩店女子還有收賄幫助潛逃的男子，前後共6人遭拘捕。全案又有最新近況，有知名人士爆料，前公公被逮不僅不配合調查，還找人傳話要譚家人幫付律師費，誇張無恥行徑令社會譁然。

綜合港媒報導，蔡天鳳命案主謀是蔡天鳳的前公公，他被警方逮捕後不配合調查外，2月27日初次開庭時，他也自顧自地在庭上四處張望，絲毫沒有悔改的樣子；據香港《東周刊》引述，前公公被逮後聘請多名律師，還透過律師助理傳話，「希望譚家老爺可以代幫忙付律師費」。

前公公誇張無恥的要求，讓廣大網友都看傻眼，紛紛留言撻伐，「殺完人家媳婦再叫對方付律師費？」、「厚臉皮最佳代表」、「好可怕的人啊，蔡天鳳怎麼會被這家人纏上啊」、「要不是沒有死刑，他們早該去找蔡天鳳了吧」、「越看越生氣」。

據悉，蔡天鳳案件警方還需要時間調查，法院將全案延後至5月8日再度審理，更駁回被告的保釋申請；廣大香港居民都盼能還蔡天鳳一個公道，也非常心疼她的現任丈夫還有娘家人。