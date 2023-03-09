高雄鳳山區9日清晨5時許發生一起計程車自撞火燒車意外！56歲劉姓男子行經鳳山區保華一路與家和八街時，因不明原因自撞紅綠燈桿，整台計程車隨之起火燃燒；強大的撞擊力道不只把整個車頭撞凹，引擎蓋至車身上半部也有明顯燃燒痕跡，所幸劉男自行逃出車外，僅有額頭擦挫傷。鳳山分局獲報後出動警消到場將火勢撲滅，並將劉男送醫治療，經抽血檢驗酒測值為0.52，依公共危險罪送辦。

據了解，劉男當時正直行在快車道，疑似因為精神不濟，車子向左偏移衝撞分隔島上的紅綠燈號誌桿，強大的撞擊力道讓整個車頭凹陷，隨即起火燃燒。所幸劉男自行逃出車外，僅有額頭擦挫傷，警消到場後將劉男送醫治療，經抽血檢驗後酒測值為0.52。

雖然強大的撞擊力道讓劉男的車身損毀及遭到火舌吞噬，但紅綠燈桿依然屹立不搖，僅有些許擦傷，後續警方將聯繫交通局，進行號誌桿毀損求償事宜；而劉男酒測部分將依公共危險罪送辦。

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