50歲嚴先生沒有抽菸，太太堅持要他檢查，結果發現竟得肺癌，讓他更訝異的是，祖母罹患肺癌過世，父親5年前也因肺癌離世，大哥半年前進行健康檢查，也發現罹患初期肺癌，「我們一家人都沒有抽菸，卻得肺癌？」

北投健康管理醫院蔡聰聰主任醫師表示，肺癌的形成原因有很多種：抽菸、二手菸、空氣污染、家族病史、長期接觸化學物質（石棉、苯、菸草、焦油等致癌物）或高油煙環境。

肺癌的好發年齡為40至75歲，蔡聰聰建議，40歲開始，除每2、3年安排全身健康檢查，若直系血親有肺癌家族病史，一定要提高警覺，自主安排肺部篩檢，可進一步安排肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT），幫助找到小於1公分的肺癌病灶，早期發現、早期治療。

根據國健署衛服部公布2021年國人癌症十大死因，肺癌持續高居國人癌症死因第一位，每年因肺癌死亡人數高達約9,000人。肺癌早期因無太明顯徵狀，若出現明顯症狀（如：持續長期咳嗽、體重減輕、呼吸困難、聲音嘶啞等），可能已發展到晚期，錯失黃金治療時期。肺癌的存活關鍵就在於發現越早，存活率越高；肺癌的病灶在小於1公分時就被發現，並配合後續治療，5年存活率可高達85％。