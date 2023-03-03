高爾宣日前推出新專輯《JOURNEY》，年後開春飛往香港啟動海外「旅程」，在當地知名夜店連辦2場小型演唱會，現場歌迷把夜店擠得水洩不通，還因為人聲鼎沸引發「音振」導致麥克風頻頻斷訊，但粉絲們非但不以為意，還貼心地把新的麥克風靠人手傳遞到台前，讓高爾宣得以繼續演出，讓首次到香港演出的他超級感動，許下承諾「我之後一定要來香港辦一場演唱會給大家看」。

高爾宣近日在香港夜店開唱。（龍大謝音樂提供）

有趣的是，高爾宣的香港好友、人氣小天王Tyson Yoshi（程浚彥）特別到飯店探班，都是健身狂的2人只要聊到「如何讓肌肌變大」就興致高昂，這次碰面也不例外，2人邊吃便當邊比「肌肌」，TysonYoshi甚至脫掉上衣展示健身成果，高爾宣看到還忍不住吃他豆腐，笑說：「這次來香港不僅吃美食還吃Tyson Yoshi豆腐。」

高爾宣此行除了工作，也沒有放過吃美食的機會，出發前就勘查好當地小吃，笑稱自己到香港後變成「澱粉狂徒」，平常少吃澱粉、有做飲控的他說：「這次來狂吃澱粉食物，根本是我在台灣的三倍份量，太狂了！吃到都變水腫高爾宣了。」他也抓緊時間到迪士尼半日遊，開心大呼：「一進遊樂園頓時小15歲。」