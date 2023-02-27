對於台積電創辦人張忠謀認為美國想搶進晶片製造業，未免太過天真的說法，前立委郭正亮也表示贊同，郭認為目前全世界高階半導體製造成功的地區，無一例外，都是在「儒家文化地帶」，台積電在美國幾乎篤定不會成功，要成功真的非常困難！

根據美國政治新聞Politico報導，美國時任眾議院議長裴洛西去年8月率團來台訪問，台積電創辦人張忠謀在總統蔡英文設宴款待的午宴上直言，美國認為單次花大錢就可以搶進晶片製造業，未免太過天真。

對此，前立委郭正亮今（27）日在《Yahoo TV》披露，台積電高階晶片到美國生產，蘋果手機可能會漲價，另外也很難提高良率，因為提高良率是需要有紀律的生產。

關於台積電的紀律，郭正亮分析，責任制是其中一項，也就是無論如何一定要趕在時間前，加班把責任份內的事情做完。第二是大夜班，美國也做不到；第三，台積電還有一種制度是24小時隨時on call，必須要找得到人，因為半導體常常會有急單。

郭正亮直言，這三點美國人都做不到，責任制他拒絕，5點半就要下班；要上大夜班？作夢！要24小時on call？不可能！第四點是台積電員工隨時要對工作做紀錄，美國人也做不到！

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮強調，目前全世界高階半導體製造成功的地區，無一例外，都是在「儒家文化地帶」，譬如韓國、日本也是廣義儒家文化，台灣、大陸、新加坡等，馬來西亞事實上也是華人在上班。

郭正亮分析一項非常重要的原因，就是員工願意有紀律的生產，願意賺更多錢來加班，為了下一代更美好的觀念根深蒂固；也就是儒家文化會把下一代的幸福是為自己的責任，因此會為了賺錢而加班。

郭正亮預期，把這些因素加起來，台積電在美國，且不要說失敗，幾乎篤定不會成功！要成功真的非常困難！