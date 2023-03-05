在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮(East Palestine)發生化工列車脫軌翻覆事故，外泄的氯乙烯是否會因燃燒造成劇毒的戴奧辛(Dioxin,也稱二噁英)殘留? 美國環境部問正在調查，初步認為有可能。

美聯社報導，事故發生後，俄亥俄州參議員布朗(Sherrod Brown)和萬斯( J.D. Vance員)向州環保局表達了化學物質在經過燃燒，可能釋放出戴奧辛的擔心，於是聯邦環境保護署命令鐵路公司檢測。

根據世界衛生組織(WHO)的說法，戴奧辛是一種會長期存在環境中的有毒化合物，它們通過燃燒產生，並附著在灰塵顆粒上，如果落在人們的皮膚上或被吸入肺部，會產生病變。皮膚接觸高濃度的戴奧辛會造成氯痤瘡，這是一種嚴重的皮膚炎。

但戴奧辛的主要危害，並不是直接接觸，而是食用被污染的肉類、奶製品、魚和貝類造成的慢性中毒。事實上，環境中已經存在一定程度的戴奧辛，在早期環保法規不建全，工業技術較初步時期已大量出現，已在土壤中停留數十年。它們會污染植物、農作物，並易容於油脂中，因此攝入後就會在脂肪中堆積。

康乃爾大學土壤和作物科學家麥克布萊德(Murray McBride)說，燃燒造成巨大的黑煙，表明燃燒過程，留下了許多複雜的碳化合物。在沒有進行化學測試之前，很難確定這些化合物是什麼成份。

學者一致認為，居民有理由擔心化學物質燃燒造成戴奧辛。麥克布萊德說，從火車車廂中燃燒掉的大量氯乙烯，可能會產生極端化學作用，現在等著看成份報告。

其他學者則表示，氯乙烯燃燒造成戴奧辛的環境問題，可能比戴奧辛更緊急，因為氯乙烯本身就有毒，會造成肝傷害。環境學者泰德•謝特勒 (Ted Schettler) 說：「在擔心事項的排序，氯乙烯會在戴奧辛之前。」

謝特勒說：「形成戴奧辛的條件頗為嚴格，在常溫常壓下燃燒氯乙烯不一定會產生，我認為必須要環境檢測，好讓鎮民放心。」