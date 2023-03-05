美國俄亥俄州2月3日發生承運化學物質的火車翻覆事故引發大火，附近居民因化學物質外洩出現不適症狀。時隔一個月，俄州再傳火車出軌，一列212節車廂的貨車4日在春田市（Springfield）附近時，其中20節車廂出軌翻覆，本次與上月出軌事故列車屬於同一家鐵路公司，兩次事故地點相距約483公里。

諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Railway）鐵路公司聲明，這次出軌事故列車朝南行駛時發生出軌情況，未獲傷亡通報，車上載運的是110萬加侖（約416萬公升）的水與1.5萬磅（約6804公斤）的土壤，並無載運危險物品。聲明未提出軌原因。

🚨 #BREAKING: Hazmat crews are heading to a massive train derailment site in Springfield, Ohio.



Residents have been told to shelter in place.



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New dashcam video shows the start of today's train derailment in Springfield, Ohio pic.twitter.com/JQfdHuj5N4 — BNO News Live (@BNODesk) March 5, 2023

這起事故發生在當地時間4日傍晚5時左右，列車行經俄亥俄州41號公路克拉克郡露天遊樂場（Clark County Fairgrounds）附近時突然出軌，當地距離春田市不遠。春田市位於首府哥倫布（Columbu）以西約74公里處。

目擊者希頓（Shawn Heaton）向當地媒體表示，事發之際他正在一處平交道前等候通過，豈料正好目睹這列貨車出軌瞬間，他立即以手機拍下事發經過：「我剛好就在現場，正拿著手機在玩，後來就聽見一聲巨響。一聽到這麼大的聲音，我馬上拿起手機錄影。」

希頓說，列車出軌發生巨響時，車廂的金屬結構破片齊飛，他攝得的影片可見破片在鐵軌彈跳。

美國俄亥俄州4日又發生貨運列車出軌事故，事故列車與2月初載運化學毒物翻覆的列車屬於同一家鐵路公司。（圖／美聯社）

克拉克郡緊急事務管理局（Clark County Emergency Management Agency）已要求出軌事故現場方圓1000呎（約305公尺）範圍內的居民暫時撤往避難所。不過，該局並未正式發布疏散命令。截至美東時間4日晚間8時30分（台灣時間5日上午9時），當地官員仍在確認事故現場是否真的沒有有毒物質。當地媒體報導，有危險物處理單位的人員到場。

官員表示，多條電線線路斷電，春田市約1500戶停電。附近多條道路也暫時封閉。

這列貨運列車共212節車廂，其中20節出軌翻覆。（圖／美聯社）

諾福克南方鐵路公司一列載運化學物質的貨車，2月3日在俄亥俄州東北部靠近賓州州界的東巴勒斯坦村（East Palestine）出軌，150節車廂有38節翻覆，其中幾節車廂內的有毒物質起火燃燒。此事未釀傷亡，但事故現場附近的俄州、賓州居民均陷入危險之中，當局疏散居民大約5000人，許多政府部門緊急因應，居民擔心這起事故會造成健康長期損害。

俄亥俄州聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）說，4日事故是過去5個月內諾福克南方鐵路公司第4起出軌事故，其中一起就發生在東巴勒斯坦村事故後13天，地點在密西根州底特律，車上同樣載有危險物品，「這實在讓人不能接受」。