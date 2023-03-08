雲林縣麥寮鄉8日上午天空一片灰濛，空品出現紅色警示，環保署提醒麥寮地區所有族群應減少在戶外活動，雲林縣環保局即時空品資訊顯示PM2.5為142，對敏感族群不健康，環保局表示空氣擴散不佳，加上有多處露天燃燒情況，可能因此造成空品汙染嚴重，將加強露天燃燒取締。

中央氣象局長鄭明典在臉書發文，1張空品圖顯示雲林麥寮地區出現紅色警示，並寫道「怎麼那麼集中？都不會低調一點」。縣環保局長張喬維表示，近日天候穩定，空氣擴散不佳，加上麥寮鄉近日有多處露天燃燒行為，這些原因都可能造成空品不佳。

麥寮消防隊表示，上午7點許接獲通報，海豐地區1處空地有火警，到場後發現是路邊有人燃燒廢棄物，延燒至空地雜草，約1小時後撲滅，過程產生大量白色濃煙，導致空氣汙染。

麥寮民眾說，看到台塑六輕附近冒出濃煙嚇了一跳，以為是六輕發生火災，打電話詢問消防隊才知道是雜草火警，這幾天有很多農地、空地都在燒東西，也有人提早掃墓燒雜草，希望相關單位加強宣導、查緝，不要釀成大禍。

麥寮鄉民代表吳明宜指出，一大早出門就覺得空氣品質不佳，讓人感到不舒服，以為是濁水溪出現揚塵，但到濁水溪周邊查看，並沒有揚塵情況，將持續關注空品情況，確保鄉民健康。