國防部本月21日公告「全民防衛動員準備法」修正草案，全案更名為「全民防衛動員法」，要求由縣市政府配合辦理「應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規畫」。對此，前立委郭正亮今（27）日就表示「陳建仁不要留下歷史罵名，這個是你當行政院長的第一個惡法」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中指出，「這個法是2月21日預告要修法，還沒有送行政院院會，所以及早暴露是對的」，郭正亮更呼籲，「陳建仁不要留下歷史罵名，這個是你當行政院長的第一個惡法，如果是戰爭時期，大家比較沒有爭議，但還有所謂的準備時期」。

郭正亮更接著說，「這就是會進入一種不確定的言論管制狀態，因為到底什麼時候要用是他決定，準備時期的定義，從什麼時候啟動也是他定義的，他對準備時期沒有明確的法律定義，全世界沒人這樣搞的」，郭正亮坦言「如果發生戰爭，可能有戰爭管制法，這是一種法律，沒有人在搞那什麼全民防衛動員法，哪有這種法？」

最後郭正亮更指出，「民進黨還有一個絕招，國民黨準備接招了」，郭正亮直呼「就是三合一敵人又出來了，說國民黨就是跟中共還有海外的中共同路人合在一起，搞三合一，所以是三合一敵人」，郭正亮更猛轟，「這個執政執政到最後沒有力氣的時候，就開始學蔣介石，甚至有朋友跟我說，這越來越像共產黨，這太糟糕了，陳建仁千萬不要一上任就背黑鍋，留下一輩子的歷史罵名」。