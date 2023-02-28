亂入上台！要蔣萬安為228「下跪道歉」 抗議者身分曝光

台北市二二八76周年紀念會發生推擠衝突，一群自稱由大學生組成的團體「無力者」突然闖進台北市長蔣萬安致詞台後方，使得蔣致詞一度中斷。無力者強調，許多二二八事件檔案至今未被公開，蔣萬安身為蔣家後代，必須負起責任公開真相，不該只用口頭道歉的方式與二二八受難家屬和解，為了向蔣表達這項訴求，才衝上致詞台後。

蔣萬安上台致詞不到3分鐘，無力者便持著「下跪道歉」的布條衝上台抗議，大喊「殺人兇手，下跪道歉！」，儘管警方將抗議人群隔開，口號仍不間斷，場面混亂，也讓蔣萬安一度中斷致詞。

無力者與警方對峙一陣子，便退到活動周邊持續拉布條抗議，大喊「萬安演習，威權復辟」、「殺人兇手，下跪道歉」。他們自稱是一群長期關注社運的大學生，自蔣萬安上任台北市長後，即開始策劃本次行動，今天約有30人到場參與。

無力者強調，大部分二二八事件相關資料與檔案至今未被公開，蔣萬安既然自認是蔣家血脈的繼承人，就應該負起責任公開真相，不能只用口頭道歉的方式跟二二八受難家屬和解。他們並稱，1位來現場的二二八受難家屬後代竟被警方帶走，希望警察把人帶回。