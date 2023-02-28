國防部日前突然公告將修正《全民防衛動員準備法》，引起各界討論，內容也遭質疑戰時將派學生支援軍需生產的部分，讓許多父母相當擔心。對此，《中天新聞》18日就對現在的高中生及民眾進行街訪，其中就有學生表示「我會怕死，因為我會害怕」，引發討論。

根據中天新聞節目《洪淑芬辣晚報》28日釋出的一段街訪影片中可以看到，對於國防部日前突然公告將修正《全民防衛動員準備法》，許多還在就讀高中的年輕人表示「我會怕死，因為我會害怕」、「害怕+1」、「不會，我沒有這個勇氣」、「可能就是準備被犧牲了」，也有學生家長表示，「突然就表示娃娃兵要上戰場，訓練他、教他都還沒有會，就要把他送上去了」。

而國防部也澄清，依法律規定，戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非學校防護團的服勤範圍，所謂的軍需物資生產工作，是指經濟部訂定的「重要物資及固定設施調查實施辦法」，其中第2條內的重要物資，包括食物等10大類，並無「武器彈藥」。

國防部強調，目前仍在配合公告蒐集意見，希望各方基於國安的共同目標下理性溝通與討論，勿任意渲染，混淆視聽。