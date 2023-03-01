永豐期貨指出，台指期上週五下跌59點至15541點。價差方面，台指期轉為正價差37.21點，電子期正價差擴至3.4點，金融期轉為逆價差-1.41點。現貨部分，三大法人賣超89.08億元。
永豐期貨表示，整體來看，上周五多檔權值股出現連假前調節賣壓，大盤日K開高走低失守短均及月線，目前較大機會呈現觀望整理狀態，而後續市場焦點轉向美國公布PCE數據後，金融市場的相關反應。
美股昨夜偏空，僅費半指數小漲。3月台指期今日開盤下跌160點，為15381點，金融期及電子期聯袂開低。
永豐期貨指出，台指期上週五下跌59點至15541點。價差方面，台指期轉為正價差37.21點，電子期正價差擴至3.4點，金融期轉為逆價差-1.41點。現貨部分，三大法人賣超89.08億元。
永豐期貨表示，整體來看，上周五多檔權值股出現連假前調節賣壓，大盤日K開高走低失守短均及月線，目前較大機會呈現觀望整理狀態，而後續市場焦點轉向美國公布PCE數據後，金融市場的相關反應。
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