新光三越台北南西店PUMA Power Cat長厚連帽T恤／長褲，推薦價2080元／1980元。（新光三越提供）

新光三越台中中港店MARC JACOBS The Diamond Quilted J Marc Shoulder Bag，推薦價2萬900元。（新光三越提供）

三八婦女節將到來，新光三越呼應國際婦女節主要代表色－象徵公平、正義和尊嚴的「紫色」，加上今年年度流行色「薰衣草紫」，歸納出春季10大夢幻逸品，囊括COACH、Alexander McQUEEN、MARC JACOBS粉紫色系包款、VA Vendome Aoyama紫水晶珍珠耳環、紫色瓶身的JO MALONE LONDON絲絨玫瑰與烏木芳醇香水、MONCLER紫色羽絨外套、SANDRO藍紫色可拆袖條紋襯衫、PUMA紫色長厚連帽T恤、三星Galaxy Buds2 Pro精靈紫真無線藍牙耳機等，一次集合精品包、限定香水、輕奢服飾與配件、3C等，透過性感又優雅的紫色時髦單品，展現時尚女力。

新光三越亦集結眾多品牌優惠，包括休閒鞋TIMBERLAND至3月12日止，推出滿3800元現抵380元、加拿大品牌ROOTS至3月12日止，消費3件當季服飾享88折，再贈88折新品優惠券、法國有機保養Melvita滿1800元贈玫瑰花萃、UNDER ARMOUR至4月9日止，單筆3800元折400元，滿5000元折800元、韓國潮流品牌MLB KOREA至3月26日止，單筆消費滿5000元享9折、滿1萬元享85折等。

此外，新光三越電商平台skm online聯手3600個品牌，即起至3月8日推出「女子好生活節」，推薦包括TOM FORD三月新上市的時尚柔霧高訂遮瑕膏、BOBBI BROWN限量新品金緻漸層絢光腮紅、日本人氣Panasonic Catwalk時尚女王美腿靴、下殺56折的飛利浦Sonicare頂級AI智能音波電動牙刷，再贈Stories香氛禮盒等，即起至3月12日全站滿4000元贈2000點、名品、家電、法雅客、Apple商品滿1萬元贈4000點skm points。