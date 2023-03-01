希臘發生傷亡慘重的火車對撞事故，事故現場滿目瘡痍。與貨車對撞的客車部分車廂起火燃燒，希臘消防署今天（1日）說明，由於第一節車廂起火燃燒、溫度一度飆至攝氏1300度，當局研判罹難者人數將再增加。此外，事故現場附近車站的站長已由警方逮捕。

這起事故涉及載客列車與載貨列車各一列，從雅典朝北發往第撒隆尼基市（Thessaloniki）的客車，行經雅典以北380公里處城市拉瑞沙（Larissa）郊外時，在高速行駛的情況下撞上迎面而來的一列貨車。對撞發生後，客車第1至第4節出軌、第1與第2節失火。客車乘客數在350人上下，當地媒體報導，至少已36人喪命。

希臘北部發生載客火車與載貨列車對撞事故，客車部分車廂陷入火海，據稱車廂溫度曾高達攝氏1300度。（圖／路透社）

Trains collide in Greece



At least 32 people were killed & more than 85 injured when a passenger train carrying more than 350 people collided with a freight train on Tuesday evening, in Tempi, central Greece, near the city of Larissa, Greek Fire Service said.#greecetraincrash pic.twitter.com/Sb2As8Eihl — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) March 1, 2023

路透社報導，希臘消防署發言人瓦薩柯吉安尼斯（Vassilis Varthakogiannis）今天召開記者會說明救災進度與傷亡情況時表示，有一節車廂發生大火，車廂溫度極高，估計達到攝氏1300度，「因此，要辨識這節車廂裡的人並不容易。目前已確認的死亡人數是36人，但是，基於前述狀況與在這起悲劇事故現場所知情形，預期罹難者數字會再上升」。

英國廣播公司報導，警方已以過失殺人罪嫌逮捕拉瑞沙車站的站長，不過當事人否認有任何過失、歸咎於可能是技術面的故障。警方說，這名站長今年59歲，負責控制信號，他也被控疏忽致人重傷的罪名。幹員仍在調查到底為何同一軌道上會有兩列對向列車行駛。

希臘北部兩列火車對撞，載客列車前4節車廂出軌，其中2節失火，現場慘不忍睹。（圖／路透社）

英國廣播公司另引述希臘紙媒《頭條報》（Proto Thema）報導，希臘消防署一名發言人說，事故現場送醫救治的人數有72人。救難當局持續派員到場投入救援行動，包括消防隊員150人，另有4架直升機與40輛救護車加入救難行列，持續搜尋可能的生還者。

當地媒體報導，希臘政府1日宣布，內政部與財政部已決定，死難者的喪葬費用均由政府負擔。