為慶祝三八婦女節，太平警分局有感女性同仁身兼母職的辛勞，在家庭與工作兩者之間無私付出，特別商請台中市十大伴手禮知名咖啡店至分局辦理下午茶餐會，濃濃的咖啡香加上經典餐點，讓每位女性警察同仁可以愜意享受這專屬的午後時光，感謝她們對太平分局的付出，用一種溫柔的力量守護這家園。

台中市警察局太平分局為慶祝即將到來的三八婦女節，昨（1）日下午在分局長蔡慶星、太平警友辦事處主任許煌桐的貼心規劃，特別邀請台中市十大伴手禮名店歐客佬咖啡到分局禮堂打造專屬女性同仁的甜食咖啡館，讓分局近40位女警及行政人員一同分享專屬於她們的佳節喜悅。

香濃的極品咖啡加限定版的甜點，完全擄獲女性同仁的味蕾，分局也貼心自錄溫馨短片，讓在場的女性同仁感受到分局的用心，最後分局長蔡慶星致贈每人一束火紅的玫瑰花，表達祝福及敬意，一同歡度美好的午後時光。

分局長蔡慶星表示，女性同仁在警察職場的比例愈來愈高，而在工作上的貢獻也是相當卓越，希望透過這活動表達對她們的敬意，希望在太平分局服務的同仁們，都能每天充滿活力及熱情，持續為太平地區治（交）安打拚，也祝福分局所屬同仁及眷屬們「婦女節快樂！」