Viettel High Technology(Viettel集團成員之一)在本屆MWC推出搭載高通5G RAN平台的DU和RU原型，為高通包括核心網路(Core Network)和OCS系統在內的完善產品陣容再添生力軍。這些新的O-RAN相容產品具備領先的功耗效率和優異的效能，包括毫米波到大規模MIMO、64T64R功能到4T4R無線電、整合後的300Gbps乙太網路介面，並支援動態頻譜分享(DSS)等進階功能。有了這些具突破性的功能，全新的解決方案將有助於簡化大規模網路部署，降低總擁有成本(TCO)，並使行動網路營運商和企業能夠充分實現數位轉型並從中獲利。

高通資深副總裁暨蜂巢式數據與基礎設施部門總經理Durga Malladi表示，高通的目標是不斷地突破創新極限，為合作夥伴提供產業最先進的技術，使他們能為客戶提供良好服務，並為消費者帶來頂級5G體驗。透過與Viettel一起推出商業級Open RAN產品，高通將協助全球營運商簡化部署，進而實現新一代的現代網路。

Viettel搭載高通X100 5G RAN加速器卡和高通QRU100 5G RAN平台的DU和RU單元預計於第二季開始試驗，第四季發表商用。