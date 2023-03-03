正崴主要業務包括連接器、電競/遊戲機搖桿等配件產品、二輪電動車(自行車與滑板車)之組裝等系統產品與通路，以及轉投資森崴等，全球通膨升息壓力未除，終端消費市場需求低迷，讓正崴連接器及組裝系統產品業務承壓，大環境衝擊讓正崴對今年連接器等產品展望較為謹慎，通路部分亦因今年沒有平板標案挹注，營收恐較去年下滑，但森崴今年在工程款陸續入帳下，營收可望較去年倍數成長，成為正崴集團今年營收成長重要動能。

正崴1月合併營收為77.61億元，年成長9.51%，雖然大環境不佳，由於去年同期基期較低，正崴預期，今年上半年有望比去年上半年好，下半年進入傳統旺季下，業績可望優於上半年，全年合併營收可望較去年個位數成長。

正崴印度廠區於2月27日發生火災，約有1/3~1/2的廠房設備因火災受損，正崴表示，印度廠區占集團營收比重低於5%，且廠房及設備皆有保險，公司亦與客戶及供應商協調後續生產交貨事宜，希望能降低對客戶供貨的衝擊，火災對公司財務及業務沒有重大影響。