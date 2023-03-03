環球音樂的董事長兼執行長Lucian Grainge對於串流媒體的持續成長表示讚許，但是卻在週四於該公司投資人會議中，提議一種新的經濟模式。

執行長說：「串流媒體技術的發展，削弱了許多藝人的重要貢獻和粉絲的參與」，公司正在與合作夥伴一起開發新模式，確保串流業務的持續發展，以及對藝人的公平補償。

環球音樂在今年一月與Tidal音樂達成一項新合約。執行長說，公司正與全球其它主要平台進行談判，包括短視頻平台；執行長明顯地暗示了抖音(TikTok)。

但公司拒絕就與「任何特定合作夥伴」的談判提出評論。

該公司第四季調整後的息稅折舊攤提前獲利(EBITDA)為6.2億歐元，高於2021年第四季的5.68億歐元，接近於分析師此前預測的6.213億歐元。

第四季整體營收成長了16.7%，為29.4億歐元，高於分析師預期的28.7億歐元。串流媒體業務營收為年增13.3%。

環球音樂的訂閱和串流媒體的營收，佔其錄音音樂營收的一半以上，為年增18.5%，達到14.4億歐元。

音樂出版的營收年增30%，創造了5.3億歐元的營收。

環球音樂的股價，在周四的盤後交易中下跌0.42%。